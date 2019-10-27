С 27 октября по 2 ноября состоится финальная часть Чемпионата мира по шахматам Фишера (960).



Полуфиналы: 27-29 октября. Между собой сразятся Магнус Карлсен - Фабиано Каруана и Ян Непомнящий - Уэсли Со. В каждом из матчей будет сыграно по 8 партий в рапид и 4 в блиц.

Финал: 31 октября - 2 ноября

Контроль времени:

Рапид 1: 45 минут на партию + 15 минут после 40 хода

Рапид 2: 15 минут на партию + 2 секунды добавления на ход

Блиц: 3 минуты на партию + 2 секунды добавления на ход

Система начисления очков:

Рапид 1: 3 очка за победу и 1.5 за ничью

Рапид 2: 2 очка за победу и 1 за ничью

Блиц: 1 очко за победу и 0.5 за ничью

Призы: 1-е место - $125000, 2-е место - $75000, 3-е место - $50000, 4-ое место - $40000

Игровые дни: Полуфинал: 27-29 октября, финал: 31 октября - 2 ноября.

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