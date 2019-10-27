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Чемпионат мира по шахматам Фишера (960)
С 27 октября по 2 ноября состоится финальная часть Чемпионата мира по шахматам Фишера (960).
Контроль времени:
Система начисления очков:
Призы: 1-е место - $125000, 2-е место - $75000, 3-е место - $50000, 4-ое место - $40000
Игровые дни: Полуфинал: 27-29 октября, финал: 31 октября - 2 ноября.
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