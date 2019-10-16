Сергей Шипов в блиц-турнире Titled Arena октябрь 2019
Друзья!
В среду, 16 октября 2019 г. на площадке Lichess состоится блиц-турнир с участием многих сильнейших "пулевиков". В турнире примет участие Сергей Шипов, чьи партии мы и покажем в прямом эфире. Чемпиона мира Магнуса Карлсена - запишем и покажем позже. Если он сыграет, конечно (пока это не подтверждено). Начало в 21.50 по Москве. Контроль 1+0, продолжительность 2 часа, формат - "арена". Призовой фонд: 1. $500, 2. $250, 3. $125, 4. $75, 5. $50
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова на наших каналах