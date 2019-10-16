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Сергей Шипов в блиц-турнире Titled Arena октябрь 2019

Друзья!
В среду, 16 октября 2019 г. на площадке Lichess состоится блиц-турнир с участием многих сильнейших "пулевиков". В турнире примет участие Сергей Шипов, чьи партии мы и покажем в прямом эфире. Чемпиона мира Магнуса Карлсена - запишем и покажем позже. Если он сыграет, конечно (пока это не подтверждено).
Начало в 21.50 по Москве.
Контроль 1+0, продолжительность 2 часа, формат - "арена".
Призовой фонд: 1. $500, 2. $250, 3. $125, 4. $75, 5. $50
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова на наших каналах

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Плейлист "Сергей Шипов играет в блиц"
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