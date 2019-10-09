На острове Мэн с 10 по 21 октября проходит турнир Гранд-швейцарка (Grand swiss). 154 участника сыграют 11 туров по швейцарской системе. Победитель попадает в турнир претендентов.

Среди участников турнира: чемпион мира Магнус Карлсен, россияне Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Никита Витюгов, Петр Свидлер, Даниил Дубов, а также Фабиано Каруана, Уэсли Со, Виши Ананд, Юй Янъи, Левон Аронян, Хикару Накамура, Джеффри Шонг, Гата Камский, Антон Коробов, Руслан Пономарев, Алексей Широв, Рустам Касымджанов и многие другие. Полный состав.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.

Призы: 1-е место - $70000, 2 - $50000, 3 - $40000, 4 - $35000, 5 - $30000, 6 - $25000, 7 - $20000, 8 - $16000, 9 - $13000, 10 - $11000, 11-15 - $8000, 16-20 - $5000, 21-25 - $3000, 26-30 - $2000.

Игровые дни: 10-15, 17-21 октября.

Время начала игры: 17.00 мск. Последний тур - 15.30 мск.





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