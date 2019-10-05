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Чемпионат мира по шахматам Фишера (960). 1/4 финала
6 октября состоятся матчи 1/4 финала Чемпионата мира по шахматам Фишера (960). 6 шахматистов сразятся за 3 места в полуфинале, где к ним присоединится чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен. В каждом из четвертьфинальных матчей будет сыграно по 4 партии в рапид и 2 в блиц.
Участники: Ян Непомнящий, Владимир Федосеев, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Алиреза Фируджа
Контроль времени:
Система начисления очков:
Призы: 1-е место - $125000, 2-е место - $75000, 3-е место - $50000, 4-ое место - $40000, 1/4 - $10000
Игровые дни: 1/4 – 6 октября, 1/2 – 27 октября, финал - 2 ноября.
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