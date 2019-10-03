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Блиц-матч Грищук - Артемьев. Скоростные шахматы 2019
3 октября в 20.30 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Александр Грищук (Россия) играет с Владиславом Артемьевым (Россия). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
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