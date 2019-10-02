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Блиц-матч Мамедьяров - Со. Скоростные шахматы 2019

2 октября в 19.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) играет с Уэсли Со (США). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $1000, $1000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2019"
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