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Блиц-матч Мамедьяров - Со. Скоростные шахматы 2019
2 октября в 19.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) играет с Уэсли Со (США). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
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