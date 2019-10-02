2 октября в 19.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) играет с Уэсли Со (США). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.

Призовой фонд матча: Победитель получает $1000, $1000 делится в зависимости от соотношения набранных очков







Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2019"

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