Главная Первый этап женского Гран-при ФИДЕ, Сколково В Г.Москва (Россия) с 11 по 22 сентября (17 - выходной) проходит первый этап серии Гран При ФИДЕ 2019 среди женщин. 12 шахматисток играют в один круг.

Состав: Цзюй Вэньцзюнь (2576), Александра Горячкина (2564), Хампи Конеру (2560), Екатерина Лагно (2545), Харика Дронавалли (2503), Валентина Гунина (2502), Александра Костенюк (2495), Антуанета Стефанова (2491), Пия Крамлинг (2487), Алина Кашлинская (2487), Элизабет Петц (2479), Мари Себаг (2450).

Начало туров: 15:00 по Москве. Последний тур начнется в 13:00.

Призовой фонд: 80 000 евро

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