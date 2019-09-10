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Первый этап женского Гран-при ФИДЕ, Сколково
В Г.Москва (Россия) с 11 по 22 сентября (17 - выходной) проходит первый этап серии Гран При ФИДЕ 2019 среди женщин. 12 шахматисток играют в один круг.
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