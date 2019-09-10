В г. Ханты-Мансийск (Россия) с 10 сентября по 4 октября проходит Кубок мира - нокаут-турнир с 128 участниками.

Финалисты Кубка получают право сыграть в грядущем турнире претендентов.

Первая десятка участников: Дин Лижэнь (2811), Аниш Гири (2780), Ян Непомнящий (2776), Максим Вашье-Лаграв (2774), Шахрияр Мамедьяров (2767), Уэсли Со (2767), Юй Янъи (2763), Леньер Домингес (2763), Сергей Карякин (2760), Александр Грищук (2759).

Полный состав участников: с рейтингами и с фото

Контроль времени. 1 час 30 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого. На тай-брейках: 2 партии рапид 25+10, при ничьей + 2 партии 10+10, при ничьей + 2 партии 5+3, при ничьей - армагеддон (белые 5 минут, черные 4 минуты, 2 секунды на ход после 60 хода, ничья = победа черных).

Игровые дни: 1/64 – 10-12 сентября, 1/32 – 13-15 сентября, 1/16 – 16-18 сентября, 1/8 – 20-22 сентября, 1/4 – 23-25 сентября, 1/2 – 26-28 сентября, финал – 30 сентября – 4 октября.

Начало туров: 13.00 по Москве.

Смотрите трансляции с комментариями Сергея Шипова на наших каналах.

1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 Финал * - тай-брейк 1 2 3* 1 2 3* 1 2 3* 1 2 3* 1 2 3* 1 2 3* 1 2 3 4 5* Сергей Шипов

Официальный сайт

Плейлист трансляций



Результаты матчей и турнирная сетка

Трансляция партий на Chess24

Трансляция партий на ChessBomb



Конкурс прогнозов. Угадай победителя!

45 сообщений. Перейти к обсуждению на форуме

Понравилось? Поделитесь!



