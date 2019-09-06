|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Блиц-матч Гири - Дуда. Скоростные шахматы 2019
6 сентября в 19.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Аниш Гири (Нидерланды) играет с Яном-Кшиштофом Дудой (Польша). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
Контроль:
Понравилось? Поделитесь!
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!