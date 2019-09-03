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Блиц-матч Вашье-Лаграв - Вэй И. Скоростные шахматы 2019

3 сентября в 17.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Максим Вашье-Лаграв (Франция) играет с Вэй И (Китай). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.


Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2019"
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