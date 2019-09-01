Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 сентября 2019 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2876; 2. Ф. Каруана - 2812; 3. Дин Лижень - 2811; 4. А. Гири - 2780; 5. Ян Непомнящий - 2776; 6. М. Вашье-Лаграв - 2774; 7-8. Ш. Мамедьяров и У. Со - 2767; 9. В. Ананд - 2765; 10. Ю Яньи - 2763. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2659; 2. Ю Веньюн - 2576; 3. А. Горячкина - 2564; 4. Х. Конеру - 2560; 5. М. Музычук - 2551; 6. А. Музычук - 2547; 7. К. Лагно - 2545; 8. 8. В. Чмилите - 2538; 9. Тань Чжуньи - 2504; 10. Д. Харика - 2503. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Вашье-Лаграв - 2867; 2. М. Карлсен - 2849; 3. Х. Накамура - 2807; 4. А. Коробов - 2804; 5-6. Дин Лижень и У. Со - 2802; 7. Ф Каруана - 2791; 8. А. Грищук - 2788; 9. Ю Яньи - 2787; 10. В. Артемьев - 2784. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. 1. Х. Накамура - 2871; 2. Дин Лижень - 2867; 3. С. Карякин - 2829; 4. М. Карлсен - 2828; 5. Ян Непомнящий - 2820; 6. Л. Аронян - 2818; 7-8. Я.К. Дуда и Ю Яньи - 2812; 9. П. Свидлер - 2805; 10. М. Адамс - 2796. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!