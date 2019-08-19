Пятый этап Grand Chess Tour 2019 - Кубок Синкфилда
В г.Сент-Луис (США) с 17 по 28 августа проходит пятый серии Grand Chess Tour 2019. 12 гроссмейстеров сыграют в один круг. Состав: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров, Виши Ананд, Сергей Карякин, Хикару Накамура. Контроль времени 2 часа 10 минут на партию + 30 секунд добавления на ход. Призовой фонд турнира: $325000 Время начала игровых дней: 21.00 по Москве. Официальный сайт турнира Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb, Chess24 Результаты и статистика Перейти к обсуждению на форуме