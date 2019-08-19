Главная Пятый этап Grand Chess Tour 2019 - Кубок Синкфилда

В г.Сент-Луис (США) с 17 по 28 августа проходит пятый серии Grand Chess Tour 2019. 12 гроссмейстеров сыграют в один круг.

Состав: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров, Виши Ананд, Сергей Карякин, Хикару Накамура.

Контроль времени 2 часа 10 минут на партию + 30 секунд добавления на ход.

Призовой фонд турнира: $325000

Время начала игровых дней: 21.00 по Москве.

Официальный сайт турнира

Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb, Chess24

Результаты и статистика

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