Главная Суперфиналы чемпионата России 2019 В Воткинске и Ижевске с 10 по 22 августа проходят Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом. Призовой фонд мужского турнира: 6.500.000 рублей. Женского - 3.500.000 рублей.

Составы турниров:

Мужчины: В. Артемьев (2757), Н. Витюгов (2728), М. Матлаков (2710), Е. Томашевский (2706), Д. Яковенко (2704), Э. Инаркиев (2682), В. Федосеев (2671), А. Мотылев (2668), К. Алексеенко (2668), А. Дреев (2662), А. Сарана (2655), А. Предке (2650).

Женщины: А. Горячкина (2564), А. Костенюк (2507), В. Гунина (2497), А. Кашлинская (2491), О. Гиря (2462), Н. Погонина (2457), А. Боднарук (2429), П. Шувалова (2419), Е. Томилова (2376), Д. Чарочкина (2352), М. Потапова (2335), З. Шафигуллина (2332).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 14.00 по Москве. Последний тур начнется в 12.00.

Игровые дни: 10-11 августа (Воткинск), 13-17, 19-22 августа (Ижевск). Архив трансляций,

мг Сергей Шипов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Официальный сайт

Прямая трансляция партий:

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