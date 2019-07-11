Главная Второй этап серии Гран При ФИДЕ. Рига 2019

В Риге с 12 по 24 июля (21 июля - выходной) проходит второй этап серии Гран При ФИДЕ 2019. 16 гроссмейстеров играют по олимпийской системе ("на вылет").

Состав: А. Гири (2779), М. Вашье-Лаграв (2775), А. Грищук (2766), Ш. Мамедьяров (2765), У. Со (2763), Л. Аронян (2756), Х. Накамура (2754), С. Карякин (2748), В. Топалов (2740), П. Свидлер (2737), Юй Янъи (2736), Д. Навара (2734), П. Харикришна (2734), Я.-К. Дуда (2729), Н. Витюгов (2727), Д. Дубов (2700).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 15.00 по Москве.

1 круг: Карякин - Гири, Со -Харикришна, Свидлер - Дуда, Мамедьяров - Дубов, Витюгов - Грищук, Аронян - Юй Янъи, Накамура - Топалов, Вашье-Лаграв - Навара Официальный сайт

Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb Chess24

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