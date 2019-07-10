Дмитрий Филимонов играет со зрителями канала Crestbook
Друзья!
В среду, 10 июля приглашаем вас сыграть в блиц с администратором и уже иногда комментатором ) канала Crestbook кмс Дмитрием Филимоновым. Начало в 18.00 по Москве, игра состоится на площадке Lichess.
Подпишитесь на Дмитрия Филимонова на lichess
Вступайте в наш клуб Crestbook шахматы на Lichess
Вызываем с контролем от 1+0 до, 3+2, без рейтинга.
Для вызова перейдите на страницу Дмитрия Филимонова на lichess и нажмите на значок перекрещенных сабель правее телевизора (не в самой верхней строке, а ниже), выберите контроль времени и отправьте вызов.