Друзья!

В среду, 10 июля приглашаем вас сыграть в блиц с администратором и уже иногда комментатором ) канала Crestbook кмс Дмитрием Филимоновым. Начало в 18.00 по Москве, игра состоится на площадке Lichess.

Подпишитесь на Дмитрия Филимонова на lichess

Вступайте в наш клуб Crestbook шахматы на Lichess

Вызываем с контролем от 1+0 до, 3+2, без рейтинга.

Для вызова перейдите на страницу Дмитрия Филимонова на lichess и нажмите на значок перекрещенных сабель правее телевизора (не в самой верхней строке, а ниже), выберите контроль времени и отправьте вызов.







Сергей Шипов играет со зрителями

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