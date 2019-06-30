Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.

Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2872; 2. Ф. Каруана - 2819; 3. Дин Лижень - 2812; 4. А. Гири - 2779; 5-6. М. Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий - 2775; 7. А. Грищук - 2766; 8. Ш. Мамедьяров - 2765; 9. В. Ананд - 2764; 10. У. Со - 2763.

Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2659; 2. Ю Веньюн - 2595; 3. А. Горячкина - 2564; 4. Х. Конеру - 2558; 5. М. Музычук - 2551; 6. Е. Лагно - 2549; 7. А. Музычук - 2547; 8. В. Чмилите - 2538; 9. А. Костенюк - 2517; 10-11. Н. Дзагнидзе и Тань Чжуньи - 2511.

Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2895; 2. Х. Накамура - 2853; 3. Ф Каруана - 2817; 4. М. Вашье-Лаграв - 2812; 5. Ш. Мамедьяров - 2810; 6. У. Со - 2806; 7. А. Коробов - 2804; 8. Дин Лижень - 2786; 9. В. Артемьев - 2784; 10. В. Онищук - 2775.

Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Вашье-Лаграв - 2948; 2. М. Карлсен - 2920; 3. Х. Накамура - 2902; 4. Л. Аронян - 2848; 5. Ян Непомнящий - 2815; 6. С. Карякин - 2814; 7. П. Свидлер - 2805; 7. Ф. Каруана - 2804; 8-9. М. Адамс и Д. Андрейкин - 2796; 10-11. В. Артемьев и Дин Лижень - 2779.

М.Вашье-Лаграв (Франция) 2948, М.Карлсен (Норвегия) 2920, Х.Накамура (США) 2902, Л.Аронян (Армения) 2848, Я.Непомнящий 2815, С.Карякин 2814, П.Свидлер (все - Россия) 2805, М.Адамс (Англия) 2796, Д.Андрейкин (Россия) 2780, Дин Лижэнь (Китай), В.Артемьев (Россия) - по 2779.

Важнейшие выборки из общей статистики:

Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки.

Понравилось? Поделитесь!