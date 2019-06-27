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Блиц-матч Валентина Гунина - Элина Даниелян. Скоростные шахматы 2019, финал
27 июня в 19.00 по Москве состоится второй полуфинальный матч женского нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Валентина Гунина (Россия) играет с Элиной Даниелян (Россия). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
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