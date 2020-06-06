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США vs Мировые звёзды
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Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффри Сюн (все - США).
Призовой фонд: рекордные lzk онлайн-турниров 265,000 долларов США.
Формат: нокаут-турнир (матчи на вылет, олимпийская система) - четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В каждом матче играется по 12 партий.
Контроль времени: 10 минут на партию, 5 секунд добавления на ход
Расписание:
Начало игры: 21.00 по Москве
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