Главная США vs Мировые звёзды Друзья!

C 6 по 14 июня 2020 г. состоится турнир "США против мировых звёзд" (Champions showdown). 4 американских гроссмейстера и 4 мировые звезды сразятся за рекордный в онлайн-шахматах призовой фонд. Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффри Сюн (все - США). Призовой фонд: рекордные lzk онлайн-турниров 265,000 долларов США.

1 - $50,000

2 - $35,000

3-4 - $25,000

5-8 - $15,000

Кроме того, в каждой партии дополнительно будет разыгрываться $2000 или $3000 Формат: нокаут-турнир (матчи на вылет, олимпийская система) - четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В каждом матче играется по 12 партий. Контроль времени: 10 минут на партию, 5 секунд добавления на ход Расписание:

6-9 июня – 1/4 финала

10 июня – выходной

11-12 июня - 1/2 финала

13-14 июня - финал Начало игры: 21.00 по Москве Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!



Плейлист турнира "США vs Мировые звёзды"

Обсудить на форуме

Подпишитесь на канал Crestbook!

Поддержите канал!



Понравилось? Поделитесь!