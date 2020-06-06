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США vs Мировые звёзды

Друзья!
C 6 по 14 июня 2020 г. состоится турнир "США против мировых звёзд" (Champions showdown). 4 американских гроссмейстера и 4 мировые звезды сразятся за рекордный в онлайн-шахматах призовой фонд.

Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффри Сюн (все - США).

Призовой фонд: рекордные lzk онлайн-турниров 265,000 долларов США.
1 - $50,000
2 - $35,000
3-4 - $25,000
5-8 - $15,000
Кроме того, в каждой партии дополнительно будет разыгрываться $2000 или $3000

Формат: нокаут-турнир (матчи на вылет, олимпийская система) - четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В каждом матче играется по 12 партий.

Контроль времени: 10 минут на партию, 5 секунд добавления на ход

Расписание:
6-9 июня – 1/4 финала
10 июня – выходной
11-12 июня - 1/2 финала
13-14 июня - финал

Начало игры: 21.00 по Москве

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Плейлист турнира "США vs Мировые звёзды"
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