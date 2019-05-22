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Блиц-матч Катерина Лагно - Элина Даниелян. Скоростные шахматы 2019, 1/4
22 мая в 19.00 по Москве состоится первый четвертьфинальный матч женского нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Катерина Лагно (Россия) играет с Элиной Даниэлян(Армения). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергей Шипова на наших каналах.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $1000, $1000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
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