Главная Чемпионат мира по игре в пулю 2019 На онлайн-площадке chess.com с 3 по 7 апреля 2019 года проходит Чемпионат мира по игре в пулю.

Состав: Хикару Накамура, Сергей Карякин, Александр Грищук, Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв + победители 3 раундов квалификации (допускаются шахматисты с подтвержденными на сайте званиями).

Контроль времени: 1+0

Призы:

1-2 отборочные турниры (швейцарская симтема) - $2,000 призовых:

$500 + финал, $250 + круговой 1/4 финал, $125 + круговой 1/4 финал, $75 + круговой 1/4 финал, $50

3 отборочный турнир (круговая система) - $2,000 призовых:

$750 + финал, $500, $250, $125, $100, $75, $75, $50, $50, $25

1/4, 1/2 и финал: $11,150 призовых:

$4,000, $2,000, $1,500, $1,250, $600, $600, $600, $600

Смотрите трансляции с комментарием Сергея Шипова на нашем канале:

Архив трансляций, мг Сергей Шипов Раунд 1-1 Раунд 1-2 Раунд 1-3 1/4 1/2 Финал

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