На онлайн-площадке chess.com с 3 по 7 апреля 2019 года проходит Чемпионат мира по игре в пулю.
Состав: Хикару Накамура, Сергей Карякин, Александр Грищук, Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв + победители 3 раундов квалификации (допускаются шахматисты с подтвержденными на сайте званиями).
Контроль времени: 1+0
Призы:
1-2 отборочные турниры (швейцарская симтема) - $2,000 призовых:
$500 + финал, $250 + круговой 1/4 финал, $125 + круговой 1/4 финал, $75 + круговой 1/4 финал, $50
3 отборочный турнир (круговая система) - $2,000 призовых:
$750 + финал, $500, $250, $125, $100, $75, $75, $50, $50, $25
1/4, 1/2 и финал: $11,150 призовых:
$4,000, $2,000, $1,500, $1,250, $600, $600, $600, $600
Смотрите трансляции с комментарием Сергея Шипова на нашем канале:
|Архив трансляций, мг Сергей Шипов
|Раунд 1-1
|Раунд 1-2
|Раунд 1-3
|1/4 1/2
|Финал
|
|
|
|
|
Официальный сайт
Обсудить нв форуме
Понравилось? Поделитесь!