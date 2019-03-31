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Мемориал Гашимова. Шамкир 2019
В г. Шамкир (Азербайджан) 31 марта по 9 апреля проходит шестой мемориал Вугара Гашимова. Десять гроссмейстеров играют в один круг.
Состав: М. Карлсен (2845), Д. Лижэнь (2812), А. Гири (2797), Ш. Мамедьяров (2790), В. Ананд (2779), А. Грищук (2771), Т. Раджабов (2756), С. Карякин (2753), В. Топалов (2740), Д. Навара (2739).
Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 61-го.
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