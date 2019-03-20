В г. Сент-Луис с 20 по 31 марта проходят чемпионаты США. В мужском турнире 12 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав:Ф. Каруана (2828), У. Со (2762), Х. Накамура (2746), Л. Домингес (2739), С. Шенкленд (2731), Р. Робсон (2667), Д. Сюн (2663), С. Севян (2642), А. Лендерман (2637), В. Акобян (2625), Э. Лян (2590), Т. Гареев (2557)..

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 21.00 по Москве.

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