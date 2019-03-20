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Чемпионат США 2019
В г. Сент-Луис с 20 по 31 марта проходят чемпионаты США. В мужском турнире 12 гроссмейстеров играют в один круг.
Состав:Ф. Каруана (2828), У. Со (2762), Х. Накамура (2746), Л. Домингес (2739), С. Шенкленд (2731), Р. Робсон (2667), Д. Сюн (2663), С. Севян (2642), А. Лендерман (2637), В. Акобян (2625), Э. Лян (2590), Т. Гареев (2557)..
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