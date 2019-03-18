В Скопье (Македония) с 18 по 29 марта (23 марта - выходной) проходит индивидуальный чемпионат Европы. Помимо титула и призов (фонд - 100.000 евро) в нём разыгрываются 22 путевки в Кубок Мира.

Состав участников.

Контроль времени: 90 минут минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 17.00 по Москве. Последний тур начнется в 15.00.

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