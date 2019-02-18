В Москве с 18 февраля по 1 марта, в гостинице "Космос" проходит традиционный шахматный фестиваль Аэрофлот-опен. В зависимости от рейтинга шахматисты принимают участия в трех турнирах по швейцарской системе в 9 туров. 28 февраля состоится блиц-турнир.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.



Игровые дни: 19 - 28 февраля.



Начало туров: 15.00 по Москве. Блиц-турнир начнется в 10.00.

В связи с эвакуацией гостиницы "Космос" первый тур перенесен



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