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Аэрофлот-опен 2019
В Москве с 18 февраля по 1 марта, в гостинице "Космос" проходит традиционный шахматный фестиваль Аэрофлот-опен. В зависимости от рейтинга шахматисты принимают участия в трех турнирах по швейцарской системе в 9 туров. 28 февраля состоится блиц-турнир.
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
В связи с эвакуацией гостиницы "Космос" первый тур перенесен
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