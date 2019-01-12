В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 12 по 27 января проходит 81-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2835), Ш. Мамедьяров (2817), Дин Лижэнь (2813), А. Гири (2783), В. Крамник (2777), В. Ананд (2773), Я. Непомнящий (2763), Т. Раджабов (2757), Я.-К. Дуда (2738), Р. Раппорт (2731), С. Шенкленд (2725), В. Федосеев (2724), С. Видит (2695), Й. ван Форест (2612)..

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни:12-16, 18-20, 22, 23, 25-27 января.

Время начала партий: 15.30 по Москве, 5 и 10 туры начинаются в 16.00, последний тур - в 14.00.

Официальный сайт

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Страница турнира в Википедии - основные факты и история



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