Главная

С Новым годом!

С новым 2019 годом

Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2019-м годом!
Да будет он светлым, счастливым и шахматным для всех нас!
Пусть нам сопутствует удача, пусть мы будем здоровы, энергичны и успешны!
Жизнь продолжается, и шахматный мир ждёт новых турниров, новых героев и чемпионов.

Наш сайт и Ютьюб-канал Crestbook непременно будут освещать все крупнейшие события года, а также мы продолжим проводить блицтурниры, общаться и расширять наше сообщество.
Да пребудет с нами Каисса!

Понравилось? Поделитесь!