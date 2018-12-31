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С Новым годом!
Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2019-м годом!
Наш сайт и Ютьюб-канал Crestbook непременно будут освещать все крупнейшие события года, а также мы продолжим проводить блицтурниры, общаться и расширять наше сообщество.
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