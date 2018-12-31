Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2019-м годом!

Да будет он светлым, счастливым и шахматным для всех нас!

Пусть нам сопутствует удача, пусть мы будем здоровы, энергичны и успешны!

Жизнь продолжается, и шахматный мир ждёт новых турниров, новых героев и чемпионов.

Наш сайт и Ютьюб-канал Crestbook непременно будут освещать все крупнейшие события года, а также мы продолжим проводить блицтурниры, общаться и расширять наше сообщество.

Да пребудет с нами Каисса!

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