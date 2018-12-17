С 17-го по 22-е декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Кроме традиционного матча между «Королями» и «Принцами» между собой сразятся команды "Мальчики" и "Девушки".

Составы команд:

«Короли»: Б. Гельфанд (Израиль), Е. Наер (Россия), П. Леко (Венгрия), Н. Шорт (Англия).

«Принцы»: Д. Паравян, А. Сарана, А. Есипенко, С. Ломасов (все - Россия).

«Мальчики»: В. Мурзин, И. Маковеев, Р. Сафин, А. Гребнев.

«Девушки»: А. Оболенцева, А. Димитрова, Е. Гольцева, К. Булатова.

Игровые дни: 17-20 декабря (классика) и 21-22 декабря (рапид).

Начало игры: 15.00 по Москве.

Страница турнира на сайте РШФ

Трансляция партий на Chess24

Трансляция партий на ChessBomb

Обсудить на форуме

Понравилось? Поделитесь!