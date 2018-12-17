|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Матч-турнир поколений Щелкунчик 2018
С 17-го по 22-е декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Кроме традиционного матча между «Королями» и «Принцами» между собой сразятся команды "Мальчики" и "Девушки".
Игровые дни: 17-20 декабря (классика) и 21-22 декабря (рапид).
Страница турнира на сайте РШФ
Понравилось? Поделитесь!
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!