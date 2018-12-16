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AlphaZero - бог или плут?

Новая схватка AlphaZero, программы искусственного интеллекта компании Google, использующей нейронные сети и сильнейшего шахматного движка современности Stockfish. Соперники сыграли матч из 1000(!). Разгром в честном бою или уничтожение соперника в темноте? Ответы на эти вопросы будут зависеть от множества факторов, а дискуссии не прекратятся много месяцев. О шахматной стороне поединка рассказывает международный гроссмейстер Сергей Шипов.
Смотрите премьеру нового видео в воскресенье 16 декабря 2018 г. Начало в 18.00 по Москве. Только на youtube-канале Crestbook!


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