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AlphaZero - бог или плут?
Новая схватка AlphaZero, программы искусственного интеллекта компании Google, использующей нейронные сети и сильнейшего шахматного движка современности Stockfish. Соперники сыграли матч из 1000(!). Разгром в честном бою или уничтожение соперника в темноте? Ответы на эти вопросы будут зависеть от множества факторов, а дискуссии не прекратятся много месяцев. О шахматной стороне поединка рассказывает международный гроссмейстер Сергей Шипов.
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