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London Chess Classic 2018
В Лондоне с 11 по 17 декабря проходит традиционный супертурнир. 4 гроссмейстеров играют по олимпийской системе.
Состав: Ф. Каруана (2832), М. Вашье-Лаграв (2781), Л. Аронян (2765), Х. Накамура (2746).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 60 минут до конца партии и 30-секундная задержка на ход, начиная с 1-го.
Игровые дни: 11-13 декабря - 1/2. 14-17 - финал.
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