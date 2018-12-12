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London Chess Classic 2018

Лондон-2017

В Лондоне с 11 по 17 декабря проходит традиционный супертурнир. 4 гроссмейстеров играют по олимпийской системе.

Состав: Ф. Каруана (2832), М. Вашье-Лаграв (2781), Л. Аронян (2765), Х. Накамура (2746).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 60 минут до конца партии и 30-секундная задержка на ход, начиная с 1-го.

Игровые дни: 11-13 декабря - 1/2. 14-17 - финал.
Начало туров: 17.00 по Москве.

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