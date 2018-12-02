Главная Накамура - Со. Speed Chess Championship 2018 Финал 2 декабря в 23.00 по Москве состоится финальный матч нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Хикару Накамура играет с Уэсли Со. Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются. Призовой фонд матча: Победитель получает $5000, $5000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Трансляции всех матчей Speedchess 2018

Официальный сайт

Обсудить на форуме Понравилось? Поделитесь!