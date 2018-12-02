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Накамура - Со. Speed Chess Championship 2018 Финал
2 декабря в 23.00 по Москве состоится финальный матч нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Хикару Накамура играет с Уэсли Со.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $5000, $5000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
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