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Накамура - Со. Speed Chess Championship 2018 Финал

2 декабря в 23.00 по Москве состоится финальный матч нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Хикару Накамура играет с Уэсли Со.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.

Призовой фонд матча: Победитель получает $5000, $5000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Трансляции всех матчей Speedchess 2018
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