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Со - Дуда. Speed Chess Championship 2018 1/2
30 ноября в 23.59 по Москве состоится матч 1/2 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Уэсли Со играет с Яном-Кшиштофом Дудой.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $1,500 и выходит во 2-й раунд; $1,500 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Трансляции всех матчей Speedchess 2018
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