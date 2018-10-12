В Халкидики (Греция) с 12 по 18 октября проходят мужской и женский Кубки Европы среди клубных команд. 60 мужских команд играют по швейцарской системе в семь туров. В аналогичном женском турнире участвуют 12 коллективов.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 15.00 по Москве.

Официальный сайт

Трансляция партий на Chessbomb: Мужской турнир, Женский турнир

Трансляция партий на Chess24: Мужской турнир, Женский турнир

Жеребьёвка, результаты и статистика на Chess-results: мужской турнир женский турнир

Перейти к обсуждению на форуме

Понравилось? Поделитесь!