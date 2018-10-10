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Блиц-матч Вашье-Лаграв - Накамура. Speed Chess Championship 2018 1/4

11 октября в 20.00 по Москве состоится матч 1/4 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Максим Вашье-Лаграв играет с Хикару Накамурой.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.

Призовой фонд матча: Победитель получает $1,500 и выходит во 2-й раунд; $1,500 делится в зависимости от соотношения набранных очков

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