|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Блиц-матч Гири - Мамедьяров. Speed Chess Championship 2018 1/8
7 сентября в 20.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Аниш Гири играет с Шахрияром Мамедьяровым.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $1,000 и выходит во 2-й раунд; $1,000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Друзья! Во время начала этого матча Сергей Шипов будет в дороге (едет на фестиваль в Питер). Он постарается подключиться к нашему эфиру после прибытия на место.
Трансляции всех матчей Speedchess 2018
Понравилось? Поделитесь!
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!