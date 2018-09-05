Главная Блиц-матч Карякин - Дуда. Speed Chess Championship 2018 1/8 6 сентября в 20.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Сергей Карякин играет с Яном-Кшиштофом Дудой. Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются. Призовой фонд матча: Победитель получает $1,000 и выходит во 2-й раунд; $1,000 делится в зависимости от соотношения набранных очков Трансляции всех матчей Speedchess 2018

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