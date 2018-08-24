Главная Суперфиналы чемпионата России 2018 В Сатке с 25 августа по 5 сентября проходят Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом.

Призовой фонд мужского турнира: 6.300.000 рублей. Женского - 2.700.000 рублей.



Составы турниров:

Мужчины: Я. Непомнящий (2768), Д. Яковенко (2748), Н. Витюгов (2730), Д. Андрейкин (2710), В. Федосеев (2707), Е. Томашевский (2702), Д. Дубов (2691), Э. Инаркиев (2691), Д. Хисматуллин (2634), М. Кобалия (2619), Г. Опарин (2613), А. Сарана (2609)



Женщины: А. Костенюк (2559), А. Горячкина (2535), В. Гунина (2528), Н. Погонина (2469), О. Гиря (2462), А. Боднарук (2449), А. Кашлинская (2440), А. Галлямова (2424), П. Шувалова (2413), О. Грицаева (2391), Е. Томилова (2332), А. Протопопова (2332).



Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 13.00 по Москве. Последний тур начнется в 13.00.

Игровые дни: 25-30 августа, 1-5 сентября. Архив трансляций,



мг Сергей Шипов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Официальный сайт





Прямая трансляция партий:

Chessbomb: Мужчины, Женщины

Chess24: Мужчины, Женщины

Результаты:

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