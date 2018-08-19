Главная Кубок Синкфилда 2018

В г. Сент-Луис (США) 18 по 27 августа проходит традиционный Кубок Синкфилда - 10 гроссмейстеров играют по круговой системе. Состав: М. Карлсен (2842), Ф. Каруана (2822), Ш. Мамедьяров (2801), У. Со (2780), М. Вашье-Лаграв (2779), Х. Накамура (2777), С. Карякин (2773), В. Ананд (2768), Л. Аронян (2767), А. Грищук (2766). Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, час до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого. Начало туров: 21.00 по Москве. Официальный сайт

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