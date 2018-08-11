В г.Сент-Луис (США) с 11 по 15 августа проходит четвертый этап серии Grand Chess Tour 2018.
11-13 августа участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут +10 секунд, один круг), а 14-15 августа - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).
Состав: Ф. Каруана, Ш. Мамедьяров, У. Со, М. Вашье-Лаграв, С. Карякин, Х. Накамура, В. Ананд, Л. Аронян, А. Грищук, Л. Домингес.
Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0.
Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.
Призовой фонд: $150 000
Игровые дни: Рапид - 11-13 августа, блиц - 14,-15 августа.
Время начала игровых дней: 21.00 по Москве.
Официальный сайт турнира
Трансляция партий с компьютерным анализом:
Chessbomb, Chess24
125 сообщений. Перейти к обсуждению на форуме
Понравилось? Поделитесь!