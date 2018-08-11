

В г.Сент-Луис (США) с 11 по 15 августа проходит четвертый этап серии Grand Chess Tour 2018.



11-13 августа участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут +10 секунд, один круг), а 14-15 августа - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).



Состав: Ф. Каруана, Ш. Мамедьяров, У. Со, М. Вашье-Лаграв, С. Карякин, Х. Накамура, В. Ананд, Л. Аронян, А. Грищук, Л. Домингес.

Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0.

Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.

Призовой фонд: $150 000



Игровые дни: Рапид - 11-13 августа, блиц - 14,-15 августа.

Время начала игровых дней: 21.00 по Москве.

Официальный сайт турнира

Трансляция партий с компьютерным анализом:

Chessbomb, Chess24



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