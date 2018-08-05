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Блиц-матч Непомнящий - Грищук. Speed Chess Championship 2018 1/8
7 августа в 19.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Ян Непомнящий играет с Александром Грищуком.
Контроль:
Итог матча: 17.5-12.5 в пользу Грищука
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