Главная

Блиц-матч Непомнящий - Грищук. Speed Chess Championship 2018 1/8

7 августа в 19.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Ян Непомнящий играет с Александром Грищуком.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.

Итог матча: 17.5-12.5 в пользу Грищука

Официальный сайт

Обсудить на форуме

Понравилось? Поделитесь!