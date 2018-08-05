Главная Блиц-матч Непомнящий - Грищук. Speed Chess Championship 2018 1/8 7 августа в 19.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Ян Непомнящий играет с Александром Грищуком. Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются. Итог матча: 17.5-12.5 в пользу Грищука Официальный сайт



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