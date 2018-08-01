Главная Блиц-матч Вашье-Лаграв - Домингес. Speed Chess Championship 2018 1/8 2 августа в 22.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Максим Вашье-Лаграв играет с Леньером Домингесом. Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются. Итог матча: 19-12 в пользу Вашье-Лаграва Официальный сайт Обсудить на форуме Понравилось? Поделитесь!