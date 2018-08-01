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Блиц-матч Вашье-Лаграв - Домингес. Speed Chess Championship 2018 1/8

Максим Вашье-Лаграв - Леньер Домингес Speed chess 2018

2 августа в 22.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Максим Вашье-Лаграв играет с Леньером Домингесом.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.

Итог матча: 19-12 в пользу Вашье-Лаграва

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