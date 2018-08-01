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Блиц-матч Вашье-Лаграв - Домингес. Speed Chess Championship 2018 1/8
2 августа в 22.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2018, проводимого сайтом chess.com. Максим Вашье-Лаграв играет с Леньером Домингесом.
Контроль:
Итог матча: 19-12 в пользу Вашье-Лаграва
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