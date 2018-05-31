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Супертурнир Ставангер 2018
В г. Ставангер (Норвегия) с 27 мая по 8 июня проходит традиционный супертурнир. 10 гроссмейстеров играют в один круг.
Состав: М. Карлсен (2843), Ф. Каруана (2818), Х. Накамура (2787), У. Со (2786), Ш. Мамедьяров (2808), Дин Лижэнь (2791), М. Вашье-Лаграв (2789), С. Карякин (2782), Л. Аронян (2764), В. Ананд (2760).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на 20 ходов, 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61 хода.
* Дин Лижэнь получил травму и выбыл из турнира
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