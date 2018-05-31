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Супертурнир Ставангер 2018

Ставангер

В г. Ставангер (Норвегия) с 27 мая по 8 июня проходит традиционный супертурнир. 10 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2843), Ф. Каруана (2818), Х. Накамура (2787), У. Со (2786), Ш. Мамедьяров (2808), Дин Лижэнь (2791), М. Вашье-Лаграв (2789), С. Карякин (2782), Л. Аронян (2764), В. Ананд (2760).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на 20 ходов, 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61 хода.
Игровые дни: 28-30 мая, 1-3, 5-7 июня.
Время начала партий: 17.30 по Москве.

Архив трансляций. Комментирует мг Сергей Шипов
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Участник рейт   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О М
1 Хикару Накамура 2769 США ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 2-4
2 Вишванатан Ананд 2760 Индия ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 2-4
3 Уэсли Со 2778 США ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½   4 5-6
4 Магнус Карлсен 2843 Норвегия ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1   2-4
5 Шахрияр Мамедьяров 2808 Азербайджан ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0   5-7
6 Максим Вашье-Лаграв 2789 Франция ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 3 8-9
7 Фабиано Каруана 2822 США ½ 1 1 0 ½ ½ 1 ½   5 1
8 Сергей Карякин 2782 Россия 0 0 ½ ½ ½ 1 0 ½   3 8-9
9 Левон Аронян 2764 Армения ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½   4 5-6
10 Дин Лижэнь 2791 Китай ½ ½       ½          

* Дин Лижэнь получил травму и выбыл из турнира

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