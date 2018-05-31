В г. Ставангер (Норвегия) с 27 мая по 8 июня проходит традиционный супертурнир. 10 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (2843), Ф. Каруана (2818), Х. Накамура (2787), У. Со (2786), Ш. Мамедьяров (2808), Дин Лижэнь (2791), М. Вашье-Лаграв (2789), С. Карякин (2782), Л. Аронян (2764), В. Ананд (2760).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на 20 ходов, 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61 хода.

Игровые дни: 28-30 мая, 1-3, 5-7 июня.

Время начала партий: 17.30 по Москве.

№ Участник рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О М 1 Хикару Накамура 2769 ♔ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 4½ 2-4 2 Вишванатан Ананд 2760 ½ ♔ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 4½ 2-4 3 Уэсли Со 2778 ½ ½ ♔ 1 ½ ½ 0 ½ ½ 4 5-6 4 Магнус Карлсен 2843 ½ ½ 0 ♔ ½ ½ 1 ½ 1 4½ 2-4 5 Шахрияр Мамедьяров 2808 ½ ½ ½ ½ ♔ ½ ½ ½ 0 3½ 5-7 6 Максим Вашье-Лаграв 2789 ½ 0 ½ ½ ½ ♔ ½ 0 ½ ½ 3 8-9 7 Фабиано Каруана 2822 ½ 1 1 0 ½ ½ ♔ 1 ½ 5 1 8 Сергей Карякин 2782 0 0 ½ ½ ½ 1 0 ♔ ½ 3 8-9 9 Левон Аронян 2764 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ ♔ 4 5-6 10 Дин Лижэнь 2791 ½ ½ ½ ♔

* Дин Лижэнь получил травму и выбыл из турнира

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