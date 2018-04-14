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Суперфинал Top Chess Engine Championship
С 29 марта по 16 апреля проходил суперфинальный матч 11 неофициального чемпионата мира среди шахматных программ Top Chess Engine Championship (TCEC). В суперфинале Стокфиш играл с Гудини матч из 100 партий. Разыгрывались 50 заранее определенных дебютных позиций с переменой цвета.
Железо: 44-ядерный сервер (2 x Intel Xeon E5 2699 v4 @ 2.8 GHz) с 64 Гб оперативной памяти и 5-6 фигурными эндшпильными таблицами.
Все партии чемпионата на ChessDom
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