С 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене (Германия) проходит традиционный супертурнир. 10 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: М. Карлсен (ЭЛО-2843), Л. Аронян (2794), М. Вашье-Лаграв (2789), Ф. Каруана (2784), В. Ананд (2776), Н. Витюгов (2735), А. Найдич (2701), Хоу Ифань (2654), Г. Майер (2648), М. Блюбаум (2631).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 31 марта - 2 апреля, 4-9 апреля.

Начало туров: в 16.00 по Москве.

Друзья!

По многочисленным просьбам мы решили прокомментировать партию чемпиона мира с претендентом. Запланированный блиц-турнир начнется после окончания этого эфира - в 20.00 или несколько позже.

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