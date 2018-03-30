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Супертурнир Grenke Chess Classic 2018
С 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене (Германия) проходит традиционный супертурнир. 10 гроссмейстеров играют в один круг.
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.
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