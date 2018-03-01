Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.

Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2843; 2. Ш. Мамедьяров - 2809; 3. В. Крамник - 2800; 4. У. Со - 2799; 5. Л. Аронян - 2794; 6. М. Вашье-Лаграв - 2789; 7-8. Х. Накамура и Ф. Каруана - 2784; 9. А. Гири - 2777; 10. В. Ананд - 2776.

Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2654; 2. Ю Веньюн - 2568; 3. А. Музычук - 2563; 4. Е. Лагно - 2556; 5. А. Костенюк - 2549; 6-7. М. Музычук и Лей Тинцзе - 2545; 8. В. Чмилите - 2542; 9. Бациашвили - 2528; 10. Тань Чжунъи - 2523.

Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2880; 2. Л. Домингес - 2826; 3. Х. Накамура - 2820; 4. В. Федосеев - 2810; 5. В. Ананд - 2805; 6. Ян Непомнящий - 2803; 7-8. Л. Аронян и В. Крамник - 2795; 9-10. А. Грищук и Ван Хао - 2792.

Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2965; 2. С. Карякин - 2868; 3. А. Грищук - 2846; 4. Л. Аронян - 2843; 5. Х. Накамура - 2842; 6. М. Вашье-Лаграв - 2839; 6. В. Артемьев - 2834; 8. Д. Андрейкин - 2828; 9. У. Со - 2824. 10. Ф. Каруана - 2814.

Важнейшие выборки из общей статистики:

Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки.

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