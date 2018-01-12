В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 80-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.

Состав:

М. Карлсен (2834), Ф. Каруана (2811), , Ш. Мамедьяров (2804), У. Со (2792), В. Крамник (2787)В. Ананд (2767), С. Карякин (2753), А. Гири (2752), П. Свидлер (2768), Вэй И (2743), М. Матлаков (2718), Хоу Ифань (2680), Б. Адибан (2655), Г. Джонс (2640).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 13-17, 19-21, 23, 24, 26-28 января.

Время начала партий: 15.30 по Москве. 5-й и 10-й туры начинаются в 16.00. Последний тур стартует в 14.00.

Официальный сайт

Страница турнира в Википедии - основные факты и история