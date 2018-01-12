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Супертурнир Вейк-ан-Зее 2018
В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 13 по 29 января проходит 80-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.
Состав:
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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