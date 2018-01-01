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Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2018 г.
Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист.
Первая десятка у мужчин:
Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2680; 2. Ю Веньюн - 2572; 3. А. Музычук - 2571; 4. А. Костенюк - 2561; 5. Е. Лагно - 2556; 6. В. Чмилите - 2542; 7. М. Музычук - 2540; 8. Лей Тинцзе - 2531; 9. Тань Чжунъи - 2523; 10. Н. Дзагнидзе - 2522.
Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2880; 2. Л. Домингес - 2826; 3. Х. Накамура - 2823; 4. В. Федосеев - 2810; 5. В. Ананд - 2805; 6. Ян Непомнящий - 2803; 7. В. Крамник - 2795; 8-9. А. Грищук, Ван Хао - 2792 10. Г. Каспаров - 2783.
Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2965; 2. С. Карякин - 2868; 3. Х. Накамура - 2853; 4. А. Грищук - 2846; 5. М. Вашье-Лаграв - 2839; 6. В. Артемьев - 2834; 7. Л. Аронян - 2833; 8-9. Д. Андрейкин, Ю. Шкуро - 2828; 10. У. Со - 2824.
Важнейшие выборки из общей статистики:
Топ-100.
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