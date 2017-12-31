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С новым 2018-м годом!
Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2018-м годом! Пусть он подарит нам мир, любовь и много новых шахматных впечатлений!
Впереди нас ждут новые яркие шахматные соревнования. Наряду с традиционными супертурнирами и чемпионатами, мы увидим турнир претендентов в Берлине, Всемирную Олимпиаду в Батуми и матч на первенство мира в Лондоне.
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