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Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу 2017
С 26 по 30 декабря в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (с контролем 15+10) и блицу (3+2).
Гроссмейстер Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире на youtube-канале Crestbook
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