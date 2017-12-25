С 26 по 30 декабря в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (с контролем 15+10) и блицу (3+2).

Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 15 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря).



Время начала игровых дней: 14.00 по Москве.

Гроссмейстер Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире на youtube-канале Crestbook

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