Главная Матч компьютерных программ AlphaZero - Stockfish Новая программа AlphaZero, разработанная Google и построенная на технологиях нейросетей и искуственного интеллекта, встретилась в матче из 100 партий с одним из сильнейших шахматных движков - Stockfish.



Счет 64:36 (28 побед, 72 ничьи) в пользу AplhaZero.







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