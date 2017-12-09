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Матч компьютерных программ AlphaZero - Stockfish
Новая программа AlphaZero, разработанная Google и построенная на технологиях нейросетей и искуственного интеллекта, встретилась в матче из 100 партий с одним из сильнейших шахматных движков - Stockfish.
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