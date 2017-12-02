Главная Суперфиналы чемпионата России 2017 В Санкт-Петербурге с 3 по 14 декабря проходят Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом.

Призовой фонд мужского турнира: 6.300.000 рублей. Женского - 2.700.000 рублей.



Составы турниров:

Мужчины: П. Свидлер (2765), М. Матлаков (2735), Н. Витюгов (2722), В. Федосеев (2718), Е. Томашевский (2713), Э. Инаркиев (2689), В. Малахов (2686), Д. Дубов (2683), А. Рязанцев (2650), С. Сюгиров (2650), С. Волков (2645), Е. Романов (2626)

Женщины: В. Гунина (2510), А. Горячкина (2486), О. Гиря (2484), Н. Погонина (2469), А. Кашлинская (2452), А. Галлямова (2443), А. Боднарук (2428), М. Нечаева (2424), Е. Ковалевская (2405), П. Шувалова (2385), О. Грицаева (2373), Е. Овод (2364)

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 15.00 по Москве. Последний тур начнется в 13.00.

Игровые дни:3-7, 9-14 декабря. Сергей Шипов комментиррует ход борьбы в прямом эфире:







Архив трансляций,



мг Сергей Шипов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Официальный сайт

Прямая трансляция партий:

РШФ Chessbomb Chess24: Мужчины, Женщины



Результаты:

Мужчины, Женщины

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